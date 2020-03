L’humanité est confrontée à une crise sanitaire qui a pris de court l’ensemble de ses habitants, la pandémie du Coronavirus est entrain de désorienter tout un système que l’on pensait invulnérable. Pour faire face à la maladie, la majeur partie des pays du monde ont pris des mesures exceptionnelles pour stopper la propagation du Covid-19. Parmi ces mesures drastiques, il ya la mise en quarantaine et le confinement des populations et des zones habitées, de nombreuses nations ont opté de mettre en place ces mesures pour enrayer la propagation du Covid-19.

Le Brésil, plus grand pays d’Amérique latine est confronté à un nombre croissant de cas de contamination et de décès liés au Coronavirus. A ce jour, selon les chiffres du ministère de la santé, le Brésil compterait 2433 cas de Covid-19 et 57 décès. Malgré la situation d’urgence, Jair Bolsonaro, le président brésilien n’a pas encore décrété de mesures drastiques comme l’ont fait de nombreux pays à travers le monde.

Gestion de la crise version Bolsonaro

En effet, Bolsonaro n’a pas encore pris de mesures de confinement de sa population, ce Jeudi, par un décret, le dirigeant brésilien a classé les activités religieuses dans la liste des services essentiels devant rester ouverts même en période de confinement pour cause de Coronavirus. Avec ce décret, les activités religieuses rejoignent la liste des services considérés comme essentiels à l’instar des pharmacies ou des supermarchés.

Cependant, Jair Bolsonaro a pris le soin de préciser que ces activités religieuses devront être conformes aux instructions du ministère de la Santé. Par cette décision, le président auriverde souhaite sans doute s’attirer la sympathie des églises évangéliques qui ont joué un grand rôle dans son élection victorieuse d’Octobre 2018. Entre gestion de la crise sanitaire et calcul politique il faudra que Jair Bolsonaro et son équipe se mettent en ordre de bataille pour préserver la vie de millions de brésiliens.