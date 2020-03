Dimanche dernier , selon des sources officielles, ce seraient plus de 50 personnes qui auraient été tuées lors d’attaques menées par des bandits armés contre des villages d’une région du nord du Nigéria où étaient déjà récurrents des vols de bétail et des kidnappings. Lundi, le président nigérian, par le biais de son attaché de presse attitré, Mallam Garba Shehu, promettait de poursuivre les criminels jusque dans leurs derniers retranchements et de les soumettre à la justice du pays.

Buhari promet une chasse à l’homme

À l’aube dimanche, selon les témoignages, environ une centaine d’assaillants armés auraient fait irruption dans les villages de Kerawa, Zareyawa et Minda, dans l’État de Kaduna au Nord, abattant des fidèles alors qu’ils quittaient la mosquée après la prière du matin avant de tuer des résidents , de piller des maisons et de les passer par le feu. L’agression, selon un des conseillers, locaux serait en représailles contre les villageois qui auraient aidé l’armée dans de récentes opérations de ratissage.

Dans son communiqué de presse, ce lundi le président nigérian, après avoir dit toute sa tristesse et présenter les condoléances de l’Etat aux familles éplorées et sinistrées, s’était ensuite adressé aux assaillants. Assimilant la chasse à l’homme à laquelle il aurait l’intention d‘affecter les forces armées, à une chasse au gros gibier ; le président Buhari avait déclaré s’adressant aux criminels: « Nous sommes déterminés à vous vaincre. Vous ne pouvez pas être chanceux à tous les coups. Peu importe combien de temps vous courrez Vous serez enfumés, débusqués et traduits en justice ».

Selon le président nigérian, son administration ne saurait être en aucune manière sujette à une quelconque forme de chantage de la part de milices armées, pour qu’elle abandonne les opérations militaires en cours contre elles. « Que ces criminels ne se trompent pas, ils ne peuvent instaurer un règne de terreur sur le peuple sans ressentir la pleine puissance du gouvernement qui a été élu pour le protéger » avait communiqué en substance M. Garba Shehu au nom du président.

En février, les forces de sécurité nigérianes annonçaient une opération de grande envergure visant des gangs armés dans la région. Mais ce même mois, 21 personnes, dont 16 membres d’une même famille, étaient tuées en représailles lors d’une attaque dans un village. Une situation sécuritaire délétère qui, rapportait la presse locale, auraient poussé certaines autorités communautaires de plusieurs États du nord-ouest du Nigéria à rechercher des accords tacites de paix avec les bandes armées assaillantes.