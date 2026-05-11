WhatsApp lance sa version payante avec un abonnement à 2,49 € par mois

Meta teste depuis avril 2026 WhatsApp Plus, une formule d’abonnement payant proposée à un nombre limité d’utilisateurs. Le tarif affiché en Europe s’élève à 2,49 euros par mois, selon les informations de WABetaInfo. Le déploiement se fait progressivement, d’abord sur Android en phase bêta, puis sur iPhone depuis mai 2026.

Les fonctionnalités de l’offre premium

WhatsApp Plus inclut des packs de stickers premium, dix-huit nouvelles couleurs de thème et quatorze nouvelles icônes pour l’application. Les abonnés bénéficient également de dix sonneries exclusives et de la possibilité d’épingler jusqu’à vingt conversations, contre trois actuellement. La plateforme propose des listes de conversations personnalisées permettant de regrouper les échanges par thèmes, une fonction jusqu’ici absente. Meta propose un essai gratuit d’un mois et les fonctions essentielles de WhatsApp restent accessibles sans frais, notamment les messages, les appels audio et vidéo, et le chiffrement de bout en bout.

Un virage stratégique après dix ans de gratuité

Cette décision marque un tournant radical. En janvier 2016, Jan Koum, fondateur de WhatsApp, avait annoncé le passage complet à la gratuité pour « ne pas faire obstacle à sa croissance ». À l’époque, l’application fonctionnait sur un modèle hybride : gratuite la première année, puis facturée 0,99 euro annuellement. Face à l’expansion mondiale et aux barrières d’accès aux paiements numériques dans certaines régions, Meta avait transformé WhatsApp en service entièrement gratuit.

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Calendrier et perspectives commerciales

Meta n’a pas communiqué de calendrier précis pour un déploiement mondial. Une extension européenne est attendue dans les prochains mois selon les éditeurs spécialisés. WhatsApp Plus reflète la stratégie de monétisation lancée par Mark Zuckerberg en début d’année, qui cherche à convertir une partie de ses 2 milliards d’utilisateurs en clients récurrents sans toucher aux fonctionnalités essentielles. Actuellement, WhatsApp génère aussi des revenus grâce aux entreprises qui utilisent les outils proposés par Meta pour optimiser leurs communications clientèle.

Même si Meta ne convertit qu’une fraction de sa base d’utilisateurs, les revenus supplémentaires pourraient s’avérer substantiels. Un déploiement complet sur iOS et Android et un lancement officiel généralisé sont attendus dans les mois à venir.