La vaccination est un moyen par lequel, l’homme prévient certaines maladies. Son administration permet de stimuler le système immunitaire d’un organisme vivant, pour y développer une immunité contre un agent infectieux. Selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms), la vaccination est l’une des interventions sanitaires les plus efficaces et les plus économiques. Son utilisation a permis de faire chuter de 99% jusqu’à ce jour, l’incidence mondiale de la poliomyélite, de réduire les incapacités et la mortalité causée par la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la tuberculose et la diphtérie, ainsi que d’endiguer la variole. Cependant ces prouesses réalisées dans le domaine scientifique, ne sont pas vues d’un bon œil par certaines célébrités.

«Si je dois choisir (…) je choisirai la mort»

L’année dernière, l’actrice américaine Jessica Biel avait rejoint le rang des activistes anti-vaccins. On l’avait su quand elle échangeait avec l’avocat et figure des mouvements anti-vaccins Robert Francis Kennedy Jr., pour s’opposer au projet de loi SB 276, initié par le sénateur démocrate Richard Pan. C’est dans ce contexte qu’on a appris qu’une autre star s’est également affichée anti-vaccin. Il s’agit en effet, de la chanteuse anglaise d’origine sri lankaise M.I.A. Elle a montré sa position à travers plusieurs messages sur Twitter. «Si je dois choisir (…) je choisirai la mort» a-t-elle laissé voir, en ajoutant «Vivez sainement. Ne vivez pas dans la peur !».

Son garçon vacciné à un jeune âge

Ces propos de la star âgée de 44 ans ont choqué ses fans sur le réseau social de l’oiseau bleu. «Ces tweets m’ont déçu plus que tes deux derniers albums», «complètement irresponsable et imprudent», ou encore «C’était cool de te suivre le temps que ça a duré» pouvait-on notamment lire. M.I.A a cependant fait comprendre, avoir pris position après que des médecins aient obligé son garçon à être vacciné à un jeune âge. «Ne pas avoir le choix sur ça en tant que mère. Je ne veux plus jamais ressentir ça à nouveau. Il était malade pendant trois semaines puis les médecins lui ont administré des antibiotiques pour réduire la fièvre causée par les trois vaccins» avait-elle écrit.