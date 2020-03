Vous avez enfin trouvé le bien immobilier de vos rêves. Pour l’acquérir, vous devez souscrire à un prêt immobilier. Mais parmi le large choix d’options proposées, difficile de faire un choix. En fonction de vos projet et budget, votre banque vous propose une multitude de solutions sur mesure.

Simulation en ligne

Dans un premier temps, avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure, estimez votre capacité d’emprunt en quelques clics. Que vous souhaitiez acheter votre bien ou le faire construire, votre banque peut vous aider à définir votre budget d’achat ou à calculer les mensualités de votre crédit. Elles dépendront du montant de votre apport, de la somme que vous pourrez rembourser par mois ou encore de la durée sur laquelle vous souhaitez rembourser votre prêt.

Il s’agit ensuite de trouver la formule qui vous correspond. Si vous optez pour le prêt immobilier à taux fixe vous pourrez aisément financer votre logement ou effectuer de gros travaux et bénéficier de réduction de frais de dossier pour toute demande en ligne mais aussi d’un accompagnement personnalisé avec un conseiller. Et à tout moment il est possible de suspendre ou modifier vos remboursements en fonction de votre budget.

Pour plus de flexibilité, le prêt relais permet d’investir dans un nouveau bien ou de réaliser de conséquents travaux avant d’avoir finaliser la vente du logement précédent. Une solution idéale permettant d’acquérir un nouveau logement même si le précédent n’est pas encore vendu ou la promesse de vente signée. Son montant dépendra du prix de vente net du bien et de la signature ou non du compromis de vente.

Miser sur le neuf

Autre solution, le prêt à taux zéro, sans intérêt ni frais de dossier. Contrairement aux autres formules qui peuvent aussi financer des travaux, ce prêt est réservé à l’achat ou la construction d’un logement neuf. Il peut aussi concerner l’acquisition d’un logement ancien mais uniquement s’il est accompagné d’un programme de travaux d’amélioration.

Enfin, le prêt immobilier In fine. Il s’agit d’un prêt immobilier non amortissable. Il offre la possibilité de financer directement ou par le biais d’une SCI, un logement neuf ou ancien à usage locatif. Après souscription, le prêt immobilier in Fine est souvent jumelé à un contrat d’assurance vie. Et pour tout investissement à but locatif, les intérêts d’emprunts sont déductibles des revenus fonciers d’imposition. Un avantage de taille, non négligeable.

Une fois votre prêt choisi, il suffit d’y souscrire. Vous pouvez notamment compléter votre demande en ligne sur le site de votre banque. Remplir votre formulaire de souscription, ne vous prendra que quelques minutes. Vous n’avez qu’à de décrire votre projet, son délai de réalisation et votre besoin de financement. Vous pouvez le faire de manière autonome mais si vous avez la moindre question, un conseiller se tient à votre disposition en ligne ou dans votre agence la plus proche.