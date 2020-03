Au Bénin, la pandémie du coronavirus oblige le gouvernement à isoler certaines communes du reste du pays. La mesure entre en vigueur à partir du lundi 30 mars 2020. Les communes concernées sont: Allada, Abomey-Calavi, Ouidah, Cotonou, Sèmè-Kpodji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra. Un cordon sanitaire sera donc installé avec le concours des forces de l’ordre et les équipes sanitaires. Cette mesure gouvernementale vise à limiter le brassage des populations dans ce périmètre.

Selon le Secrétaire général du ministère de la santé Dr Ali Imorou Bah-Chabi, il est question « de circonscrire la zone où nous avons eu (des cas de coronavirus) parce que dans cette zone il y a eu des cas contacts ». Le confinement des communes ne sera pas total rassure-t-il par ailleurs. « On ne peut pas dire que à 100% personne ne peut passer. Il y aura des exceptions qui seront discutées, observées et des autorisations spéciales seront données à ces personnes pour pouvoir aller et venir » a-t-il indiqué sur les plateaux de la télévision nationale.

“Ce n’est pas bien de prendre la chloroquine pour prévenir cette maladie”

Notons que les marchandises ne sont pas concernées par cette mesure. Des mesures sont cependant prises pour le suivi de leurs conducteurs. Rappelons que le Bénin compte 5 cas de coronavirus. Hier jeudi 26 mars, des médias togolais ont annoncé qu’un béninois testé positif au Covid-19 avait fui le pays pour le Bénin. Les 05 patients dont le ministère de la santé a parlé ne sont pas à l’article de la mort.

Les deux premiers sont en voie de guérison selon le secrétaire général du ministère de la santé. Signalons qu’ils suivent un traitement à la chloroquine. Un médicament à ne pas prendre quand on n’est pas atteint par le Covid-19, prévient le Sg. « Ce n’est pas bien de prendre de la chloroquine pour prévenir cette maladie. C’est un médicament pour aider à guérir la maladie» informe M Bah-Chabi.