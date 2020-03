Les autorités françaises sont visiblement passées à la phase de répression dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus. En effet, selon les informations relayées par les médias français, plusieurs personnes ont été sanctionnées dans la nuit de ce mardi 17 au mercredi 18 mars. Elles ont, pour la plupart été verbalisées pour n’avoir pas respecté les mesures de confinement mises sur pied dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.

Alors que certains ont été verbalisés pour des déplacements non justifiés, d’autres personnes ont été sanctionnées pour avoir mené des commerces « non essentiels ». Au total, la préfecture de Paris a effectué 518 verbalisations pour des déplacements non justifiés. 10. 000 contrôles ont été effectués par les agents de police déployés pour faire respecter les mesures sanitaires qui ont été prises.

“La fermeté sera de mise”

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, la préfecture de Police de Paris a laissé un message qui laisse présager de ce qui est réservé aux personnes indisciplinées. « Face à l’irresponsabilité, la fermeté sera de mise », a laissé lire la structure sur Twitter. Face à la presse quelques heures plus tôt, le préfet de police Didier Lallement avait annoncé les couleurs en déclarant que les consignes ne sont pas très rapidement suivies.

Il s’était à cette occasion engagé à les faire respecter. « Malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises, vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n’étaient pas arrivées aux oreilles de tous », avait-il déclaré.