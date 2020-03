Pour limiter au maximum la propagation du Coronavirus, les autorités françaises ont décidé d’emboîter le pas de leurs voisins italiens et de procéder à des mesures de confinement sans précédent d’une grande partie de la population. Depuis quelques jours donc, la France est à l’arrêt et toutes les activités sont aux ralentis, afin que les mesures de confinement soient respectés à la lettre, les forces de l’ordre ont été mobilisés et ils ont le quitus de sanctionner toutes personnes ne respectant pas les mesures de quarantaine.

De grosses amendes sont déjà été prévues pour contraindre les populations à se conformer aux mesures du gouvernement. Ce jeudi 19 mars, une vidéo publiée sur Twitter a montré un policier qui esquissait des pas de danse dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Ce dernier était accompagné d’un collègue et ils étaient en mission pour vérifier les consignes de confinement liées à la Pandémie du Coronavirus.

Un peu de détente après des semaines de crispation

Sur la vidéo, on aperçoit l’un des agents de police sur un passage piéton entrain de danser sur de la musique s’échappant d’un appartement. Le titre de la musique qui a fait bouger le policier est (Dont Mess With My Man, de Lucy Pearl). Après quelques secondes de danse, le policier a repris la route avec son collègue, les habitants qui ont filmé la scène ont littéralement ovationné l’agent de police. Postée ce jeudi 19 mars, la vidéo a été vue plus d’un million de fois.