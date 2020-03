Le président nord-coréen Kim Jong Un, aurait procédé ce lundi à des tirs de « projectiles » selon un communiqué publié par l’armée de l’Etat frère-voisin, la Corée du Sud. Pyongyang, depuis le gel des pourparlers avec les USA sur la levée des sanctions économiques et la poursuite du démantèlement de son arsenal nucléaire, n’avait de cesse de faire pression sur Washington pour activer les négociations. En novembre, le leader nord-coréen promettait à son homologue américain une « surprise » pour le nouvel an et lui offrait en Mars, un tir balistique à très longue portée. Des étrennes qui semblaient se poursuivre.

Trois « tirs de projectiles »

Selon le Haut-commandement de l’armée sud-coréenne, « les projectiles » auraient été lancés lundi depuis la ville côtière de Sondok, une ville abritant un aérodrome militaire. Les projectiles auraient été tirés à partir d’un système de fusées à lancement multiple et auraient volé sur une distance de 200 km atteignant les 50 km d’altitude. Séoul qui avait dit poursuivre sa surveillance, aurait également déclaré être en état d’alerte.

Ces lancements faisaient suite aux premiers de l’année effectués le deux Mars dernier. Depuis Novembre, Pyongyang n’avait procédé à aucun test mais avait donné jusqu’en décembre à l’administration Trump pour relancer les négociations. Passer ce délai, le leader nord-coréen avait déclaré que son pays ne se sentait plus lié par son moratoire auto-imposé sur les essais d’armes nucléaires et de missiles balistiques à longue portée et que le monde serait témoin d’une nouvelle arme stratégique “dans un avenir proche”.

Et le Lundi 2 mars, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ordonnait un nouveau test de missile balistique à courte portée. Le missile, tiré près de la ville de Wonson sur la côte ouest de la Corée du Nord, avait parcouru 240 km au nord-est avant d’atterrir dans les eaux au large de la péninsule coréenne. Ce lancement aurait été le premier essai de missiles en Corée du Nord en 2020. Des lancements, qui selon les responsables nord-coréen étaient de simples exercices militaires de routine, mais qui avaient été personnellement supervisés par le dirigeant nord-coréen en personne.