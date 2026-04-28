Un homme déterre le cadavre de sa sœur pour prouver sa mort à une banque en Inde (vidéo)

Incapable de convaincre une banque rurale de débloquer les économies de sa sœur décédée, un homme du district de Keonjhar, en Odisha, a eu recours à une mesure extrême : il a exhumé ses restes squelettiques et les a transportés jusqu’à la succursale bancaire pour prouver son décès.

Jitu Munda, âgé de 59 ans et originaire du village de Dianali, s’est rendu le lundi 27 avril à la succursale de la banque Odisha Grameen de Mallipasi avec les ossements de sa sœur, Kalra Munda, morte le 26 janvier, qu’il avait placés dans un sac en plastique. Après avoir parcouru environ trois kilomètres, il a réclamé le retrait des 20 000 roupies présents sur le compte de la défunte.

Le refus administratif d’une banque rurale

Depuis le décès de sa sœur, la banque refusait de débloquer les fonds en l’absence d’un document prouvant la qualité d’héritier légal. Kalra Munda n’avait désigné aucun bénéficiaire et avait déjà perdu son mari ainsi que son enfant, faisant de Jitu son unique parent encore en vie.

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Selon Kiran Prasad Sahu, inspecteur au poste de police de Patna, Jitu ne connaissait pas les démarches juridiques à suivre. D’après les autorités locales, les agents de la banque ne lui avaient pas non plus expliqué les procédures à respecter ni comment obtenir les justificatifs nécessaires.

L’intervention et les suites

La police s’est immédiatement rendue à la succursale bancaire, a apaisé Jitu et lui a indiqué se rendre au bureau du tehsil pour obtenir le certificat d’héritier légal. Les autorités ont repris les restes et les ont réinhumés.

Manas Dandapat, responsable du développement du bloc Patna, a déclaré que l’administration locale avait ordonné aux responsables bancaires de débloquer les fonds en faveur de Jitu dès que possible. Il a précisé n’avoir été approché par Jitu à aucun moment avant cet incident.