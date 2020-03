Alors que les politiques s’organisent afin de gérer au mieux la crise du coronavirus. Cependant, les autorités ne sont pas les seules à se mettre au diapason. Ainsi, les entreprises du monde entier et les géants de la technologie ont également annoncé une série de mesures visant à aider et soulager les populations.

Amazon a récemment confirmé vouloir concentrer ses livraisons sur des articles dits prioritaires. Résultat, à partir d’aujourd’hui, le site de livraison a confirmé l’information selon laquelle les commandes non-essentielles allaient être mises de côté et être traitées plus tard. Cette décision est également valable pour la version italienne d’Amazon. Une manière de soulager les employés concernés qui ont du accélérer le mouvement face à la hausse des commandes, mais également les livreurs. Les citoyens eux, seront également en mesure de commencer des produits importants au quotidien et se les faire livrer de manière très rapide.

Amazon prend une décision radicale

Sont aujourd’hui concernés les produits d’hygiène ainsi que les produits de base pour la maison, à savoir produits d’entretien, denrées alimentaires et tout ce qui peut être considéré comme étant vital et urgent. La mesure, actuellement en place aux Etats-Unis a d’ores et déjà été testée et les résultats observés semblent être assez satisfaisants pour être déployés sur le reste du monde.

Une décision soumise à quelques conditions

Il convient toutefois de noter que cette mesure ne s’applique qu’à partir d’aujourd’hui. Résultat, les commandes passées avant cette annonce seront bien honorée par le géant de l’e-commerce. Cette mesure ne s’applique également qu’aux revendeurs stockant leurs biens directement dans les entrepôts d’Amazon et utilisant les services de logistique de l’entreprise. Les petits commerçants stockant les biens vendus chez eux, pourront continuer à travailler normalement.