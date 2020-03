La confirmation vendredi dernier, du premier cas du COVID-19 à Lagos, au Nigéria, a amené les nigérians à se ruer vers les pharmacies et les revendeurs pour se procurer les produits de préventions contre l’épidémie. Désormais pour prévenir et lutter contre le mal ils doivent faire face à une complication. Il s’agit de la hausse des prix des kits de protection et des produits d’hygiène.

Dans un communiqué, samedi dernier, la commission de protection des consommateurs du Nigéria (FCCPC) a déploré la situation. Elle dénonce une « cherté » des produits et demande la normalisation de la situation afin de permettre à tous les nigérians quelques soit leur pourvoir d’achat de se procurer ses produits pour prévenir le coronavirus.

« Une exploitation sans scrupule des consommateurs »

Dans son communiqué la FCCPC a dénoncé la hausse des prix des produits de protection contre le virus et demande aux pharmaciens et aux revendeurs de mettre fin à cette « pratique » que la commission qualifie de « déraisonnable ». Selon elle, l’augmentation excessive des prix est un abus de la part des pharmaciens et des fournisseurs des produits de protections et d’hygiène. « Cette pratique inhabituelle et déraisonnable consistant à augmenter de façon excessive le prix de ces produits de manière arbitraire » conduit à ce que la commission appelle « une exploitation sans scrupules des consommateurs ».

Face à cette inflation de prix, la commission de défense du droit des consommateurs nigérians n’a pas manqué d’indiquer que les auteurs de cette « pratique inhabituelle » sont en train d’enfreindre aux lois de la république. Les fournisseurs des produits de protection et d’hygiène tels que les masques faciaux, les gants en latex et les gels désinfectants violent de par leur acte « à la fois les codes moraux et la loi en vigueur » a-t-elle soulevé.