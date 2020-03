La ville de Touba au Sénégal semble être particulièrement concernée par la question sur une éventuelle interdiction des rassemblements religieux. Avec onze cas de contaminations et 71 personnes considérées à risque, l’administration a annoncé des mesures d”urgence sans se prononcer sur la question des rassemblements religieux. Les autres villes religieuses du Sénégal sont aussi concernées par cette situation.

Le khalif général solidaire au gouvernement

Le khalif général des mourides a remis une enveloppe de 200 millions de francs CFA aux autorités étatiques et invite toute la population particulièrement les disciples mourides à soutenir l’Etat dans la lutte contre le coronavirus. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est prêt à suivre les instructions de l’Etat à cet effet concernant le magal du Kazou Rajab prévu la semaine prochaine. Pour certains avis, l’initiative de suspendre les rencontres religieuses devrait venir des autorités religieuses et non du gouvernement. Le khalif de la famille de Serigne Fallou Mbacké a pour le moment annulé sans préciser les motifs, la visite des “Dahiras” à Ndindy.

Interdictions et maintiens d’événements

Les foyers religieux du Sénégal font face au dilemme concernant cette épidémie et les situations à risques que peuvent engendrer les rassemblements religieux. L’Etat ne s’est pas formellement prononcé sur cet aspect qui alimente un débat notamment dans les réseaux sociaux. Certains événements ont été suspendus sur initiative des chefs et dignitaires religieux. Toutefois d’autres sont maintenus pour ce week end. Il s’agit du Daaka de Médina Gounass et de la “ziarra générale” de la première confrérie musulmane des tidianes à Tivaouna.