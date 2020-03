Le nouveau coronavirus apparu en Chine continuefaire les choux gras de la presse internationale. La maladie a franchi la barre des 5000 morts dans le monde dont la majorité dans l’empire du milieu et plus de 130 000 cas confirmés. Dans l’hexagone, un dernier bilan de Santé Publique France a indiqué que le nombre de morts s’élèvent à 61 et les personnes infectées à 2876.

Un traitement contre le Covid-19

Pour lutter contre cette pandémie, le président français Emmanuel Macron avait reçu le jeudi 05 mars 2020, les plus grands spécialistes français pour essayer de trouver un traitement et un vaccin sur le Covid-19. Ainsi on apprenait que la France allait mener ses premiers tests thérapeutiques. Cela se fera en essayant sur des patients, l’efficacité de plusieurs antiviraux déjà utilisés dans la lutte contre Ebola, l’Hépatite ou le Sida.

Ces recherches ont visiblement porté leurs fruits, puisqu’il se pourrait qu’une combinaison de médicaments a démontré son efficacité pour lutter contre le Covid-19. Cette découverte a eu lieu dans le laboratoire VirPath, situé dans la ville de Lyon. Spécialiste en matière du « repositionnement » de médicaments depuis 10 années, le laboratoire vient de publier les résultats de son travail. Il réalise également des tests avec le coronavirus sur certaines cellules du système respiratoire humain, qui sont ciblées de manière spécifique par le Covid-19.

Des cellules qui résistent à une invasion de covid-19

Selon les explications de Manuel rosa, Directeur recherche INSERM – Laboratoire VirPath, c’est au niveau de ces cellules respiratoires que le « virus va se répliquer et se disséminer dans tout l’appareil pulmonaire ». Et c’est après 6 semaines de recherche, que les scientifiques de VirPath sont tombés sur un médicament qui agit sur ces cellules respiratoires. Ces dernières deviennent plus résistantes à une invasion de Covid-19, quand elles sont stimulées.

Il se peut que son efficacité soit renforcée lorsqu’on associe le médicament à un traitement antiviral classique. Suite à cette découverte, le laboratoire lyonnais a adressé une demande aux autorités sanitaires, pour lancer immédiatement un test clinique pour les malades hospitalisés qui sont dans un état grave. Selon Manuel Rosa, il serait question « d’évaluer une combinaison de notre médicament repositionné avec le Remdesivir, de l’évaluer chez des patients, qui sont en réanimation et qui ont besoin d’un traitement ».