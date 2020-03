Le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus la semaine dernière. Le patient de nationalité française a été guéri après avoir été interné au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann à Dakar. Au total quatre cas de contamination ont été signalés au Sénégal depuis le premier cas enregistré. Le communiqué du ministère le plus récent fait état de six nouveaux cas suspects tous négatifs.

Aucun résident sénégalais touché

Notons que les cas de contamination répertoriés dans le territoire sénégalais concernent exclusivement des personnes ressortissantes d’autres pays : trois français et une personne de nationalité allemande. Aucun résident sénégalais n’a été contaminé à ce jour selon les chiffres officiels. Les autorités appellent néanmoins les populations à la vigilance et au respect des normes de sécurité.

La question des échanges avec la Chine

Abdourahmane Diouf, directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais (Cis) s’est prononcé sur la question de l’épidémie du covid-19 en orientant son message sur l’aspect économique. Ce dernier s’est exprimé en ces termes en marge d’un atelier de formation : “si vous dépendez de la Chine par rapport à vos importations, ça veut dire que vous êtes doublement lésés“. Pour Abdourahmane Diouf, la question à se poser en pareilles circonstances est “comment faire en sorte de pouvoir vivre correctement de façon autonome, sans dépendre d’un autre pays et sans dépendre de l’économie de quelqu’un d’autre“.