Aux États-Unis, la crise du coronavirus poursuivait son chemin, entraînant plus de 4000 cas et près de 70 décès. Le président Donald Trump, ce lund, annonçait un ensemble de strict lignes directrices que les Américains devraient suivre pendant les 15 prochains jours pour essayer de « ralentir la propagation » de la pandémie croissante de coronavirus. Mais le président avait également donné un délai pour le confinement du virus, du moins aux USA: août prochain.

Donald Trump se donne trois mois

Ce lundi, était le jour où le nombre de cas de coronavirus signalés aux États-Unis aurait franchi la barre des 4 000 . L’administration Trump avait déjà depuis quelques jours pris une série de mesures pour faire face à l’apparition du virus sur le sol américain. Auto-confinement, fermeture des frontières avec les autres points critiques de la planète, notamment avec les pays « Shengen », fermeture jusqu’à nouvel ordre des Ecoles, Bars, restaurants, centres sportifs, théâtres et autres lieux de loisirs et surtout interdictictions de grand rassemblement.

Ce lundi au cours de sa conférence de presse à la Maison-Blanche, lorsque le président américain avait été interrogé par les journalistes américains sur jusqu’à quand ces mesures perdureraient ; Donald Trump avait répondu : « Il me semble que si nous faisons du très bon travail, (…) les gens parlent d’Aout, mais çà pourrait être Juillet, et çà pourrait être plus long que çà ». « les gens » ce seraient les membres de la cellule présidentielle de crise mise sur pied, et dont ferait partie Dr Anthony Fauci, l’immunologiste de la Maison-Blanche.

« 15 jours pour ralentir la propagation »

Au cours de son point de presse, le président américain avait déclaré, « Nous avons un ennemi invisible. Nous avons un problème qui, il y a un mois, était méconnu de tous», avant de donner en sus des mesures déjà en cours , des conseils dans le but de freiner la propagation de la maladie. Diffusés par les organes de communication de la présidence, sous le titre de « Directives du président sur les coronavirus pour l’Amérique, 15 jours pour ralentir la propagation », ces conseils présidentielles 05 au total, se résumeraient en des conseils pratiques en cas de contamination ou de suspicion de contamination.

Pour le président, il était primordial que tous les américains adhérassent à ces mesures, «Si tout le monde fait ces changements et sacrifices critiques maintenant, nous nous rallierons ensemble en tant que nation et vaincrons le virus ».