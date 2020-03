Récemment contaminé par le nouveau coronavirus, Jonathan Peterschmitt est un jeune médecin de la région de Mulhouse. Selon les premières informations, ce dernier aurait attrapé la maladie à l’occasion d’un grand rassemblement religieux organisé à la mi-février, rassemblement religieux au cours duquel deux autres membres de sa famille ont également été touchés.

Contacté par Euronews, le médecin lui, a accepté de témoigner de sa situation, qu’il juge être relativement acceptable. Ainsi, à ses yeux, les symptômes dont il souffre ne sont pas très explicites et surtout, relativement supportable. Pour sa part, sa maladie s’est très grandement rapproché d’un état grippal « classique », accompagné d’une petite perte d’odorat et de goût. Le plus difficile à supporter a probablement été sa grosse fatigue ainsi que les courbatures qui l’ont accompagné, « quelque chose d’assez standard dans les symptômes ».

Le coronavirus, une grippe ?

Résultat, ce dernier appelle à, certes, prendre le nouveau coronavirus très au sérieux, mais aussi et surtout, à garde son calme, son sang-froid. Son expérience personnelle semble lui avoir apporté beaucoup de recul au sujet de la maladie et du tapage médiatique l’entourant. Ainsi, Jonathan Peterschmitt a invité toutes les personnes touchées, mais également celles et ceux qui seraient apeurés par la possibilité de voir ce nouveau virus les toucher, à garder leur sang-froid.

La France, durement touchée

Reste qu’à ce jour, la France est en train de devenir l’un des pays les plus touchés par le covid-19, loin toutefois de ce qui peut se passer en Italie, en Corée du Sud et en Chine. Avec 305 malades confirmés et quatre décès, Paris semble bien s’en sortir et envisage d’ores et déjà le passage au Plan 3 épidémie, ce qui aurait certes un impact sur l’économie et le fonctionnement du pays, mais qui pourrait enrayer efficacement la propagation du virus.