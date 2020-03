En Iran, la crise du coronavirus est telle que le pouvoir en place a décidé de libérer temporairement 54.000 prisonniers afin de lutter efficacement contre la propagation de la maladie. Une information confirmée par le porte-parole du ministère de la Justice, Gholamhossein Esmaili, qui a ajouté que ces personnes allaient être libérées après avoir été testées contre le coronavirus. L’idée ici et d’empêcher la propagation du virus dans les prisons.

Attention toutefois puisque les prisonniers condamnés à des peines supérieures à cinq années de prison ne sont pas concernées par cette mesure. Un soulagement pour les familles de certaines et certaines, dont l’irano-britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui pourrait elle aussi bénéficier de cette mesure. Condamnée à cinq ans de prison en 2016 pour espionnage, elle a toujours nié les accusations proférées à son encontre.

54.000 personnes bientôt libérées

Cependant, il se pourrait que cette dernière soit infectée du coronavirus, comme l’a confirmé son époux. Selon ses dires, elle aurait contracté la maladie au sein de sa cellule de la prison d’Evin. Toutefois, du côté de l’exécutif, on tente de se montrer rassurant, affirmant que Mme Zaghari-Ratcliffe a été en contacte avec les officiels et qu’elle semble être en excellente santé. Si ces informations restent à confirmer, l’Iran lui, doit faire face à une grave crise sanitaire puisque plus de 2 330 personnes ont été officiellement contaminées par le covid-2019, pour 77 décès.

Inquiétude autour de l’Ayatollah

Parmi les personnes touchées, se trouvent 23 parlementaires ainsi que le directeur des services d’urgences iraniennes, Pirhossein Kolivand. Mohammad Mirmohammad, proche conseiller de l’ayatollah Khamenei a pour sa part succombé à la maladie, jetant le trouble sur l’état de santé actuelle du guide suprême lui-même, puisque les deux hommes ont été en contact jusqu’à la fin.