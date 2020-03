Ce n’est pas du tout une bonne nouvelle que l’OMS a pour le continent noir. Alors que l’épidémie du coronavirus s’étend dans le monde, l’organisation mondiale de la santé a tenu à lancer un appel à l’Afrique. C’est par le biais de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’organisation, lui-même africain, que l’information a été rendue publique.

« Plus de 200 000 cas ont été signalés à l’OMS et plus de 8 000 personnes ont perdu la vie… l’Afrique devrait se réveiller, mon continent devrait se réveiller… Le meilleur conseil pour l’Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd’hui … Ce coronavirus constitue une menace sans précédent, a ajouté le patron de l’institution ce mercredi. Mais c’est aussi une occasion sans précédent de nous rassembler contre un ennemi commun, un ennemi de l’humanité. » a avertit M. Ghebreyesus. Pour l’heure,; la majorité écrasante des cas a été recensée en Europe et dans le pacifique occidental.

Depuis quelques jours,; de plus en plus de personnes contaminées ont été signalées dans les grands pays touchés par la maladie mais aussi en Afrique de manière générale. Des personnalités comme la femme du premier ministre canadien ou des politiciens français sont elles aussi touchées par la maladie. Plusieurs annonces ont été faites sur des molécules existantes qui auraient des effets positifs sur la maladie dont la chloroquine, un médicament autrefois utilisé contre le paludisme.