Alors que de nombreuses voix s’élèvent en France afin de contester la politique gouvernementale. En effet, de nombreux masques manquent et les autorités sanitaires ne cessent de réclamer de nouvelles mesures et surtout, l’aide du gouvernement, afin de vite débloquer les stocks de masques nécessaires afin de garantir la sécurité des soignants, des malades et des personnes non-contaminées. Face à la gronde, le Premier ministre français, Edouard Philippe, a décidé de réagir.

De fait, ce dernier a confirmé l’information selon laquelle son gouvernement avait demandé aux industriels ainsi qu’aux chercheurs de travailler sur des alternatives aux masques FFP2 supposés être les plus efficaces dans ce genre de situation. Le ministère de l’Économie ainsi que le ministère de la Défense ont, de fait, été approchés afin de soient multipliées les chaînes de production, l’idée étant de faire tourner l’industrie française 24 heures sur 24. Cette dernière semaine, ce sont 6 millions de masques qui ont été confectionnés.

Le gouvernement français fait son possible

Masques jetables, réutilisables, toutes les formes sont désormais souhaitées et réclamées. À ce titre, 40 prototypes de nouveaux masques sont en cours, ce qui permettra de diversifier et accélérer les productions. En outre, 25 millions de masques ont été déstockés par le gouvernement français, alors que des millions d’autres ont également été réquisitionnés par l’exécutif afin de pallier certains manques. Pas vraiment suffisant pour les soignants. Dans le Grand Est, la direction sanitaire a passé une commande de 5 millions de masques à la Chine afin de subvenir à ses besoins, chose que le gouvernement français n’a pas été en mesure de faire.