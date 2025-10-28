Nicolas Sarkozy : cet avantage unique dont il bénéficie en prison

Actuellement derrière les barreaux, l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy disposerait, selon les informations de RTL, de certains avantages. Surprenants ou non, ces avantages font énormément parler, laissant ainsi entendre que l’ancien chef de l’État bénéficierait d’un traitement de faveur de la part des autorités.

Condamné le 25 septembre à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs, il a été reconnu coupable d’avoir permis à des proches de solliciter des fonds libyens afin de financer sa campagne présidentielle de 2007. Un appel a, depuis, été interjeté, pour contrer cette décision et éventuellement rétablir la vérité, tout du moins, celle prônée par le clan Sarkozy.

Nicolas Sarkozy disposerait de certains avantages

Historique, cette condamnation à une peine de prison pour le président Nicolas Sarkozy est la première pour un ex-chef de l’État. Jamais un ancien Président de la République française n’avait fini derrière les barreaux. Naturellement, à situation exceptionnelle, décisions toutes aussi incroyables. De ce fait, il a été placé en quartier d’isolement, dans le but d’assurer sa sécurité.

Outre le fait d’être placé à l’isolement, RTL révèle que Nicolas Sarkozy consommerait aussi des repas distribués par l’administration. Habituellement, ce sont les détenus qui les préparent et qui les distribuent. L’objectif est d’éviter que l’ancien Président ait à discuter avec d’autres prévenus. Mais les avantages de Nicolas Sarkozy ne s’arrêteraient pas là. C’est en tout cas ce que révèle le dernier papier de la radio.

Des parloirs plus nombreux et plus longs

En effet, Nicolas Sarkozy bénéficierait de quatre visites familiales par semaine, contre un maximum de trois pour les autres prévenus. En outre, les parloirs sont généralement limités à 45 minutes, sauf pour l’ancien président de la République, qui aurait le droit à quinze minutes supplémentaires. Des visites qui ont d’ailleurs lieu en dehors des horaires traditionnels, pour éviter les perturbations.