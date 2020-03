Alors que le gouvernement italien a pris des mesures pour éviter la propagation du Coronavirus, le chef de l’Eglise catholique encourage plutôt les prêtres à assister les malades ainsi que le corps médical. Au lendemain de la décision relative au placement du pays entier en quarantaine, l’évêque de Rome indique que les hommes de Dieu devraient « avoir le courage de sortir et d’aller voir » les personnes touchées par le Coronavirus.

«Prions le Seigneur également pour nos prêtres, pour qu’ils aient le courage de sortir et d’aller visiter les malades, portant la force de la parole de Dieu et l’Eucharistie, et d’accompagner le personnel médical et les bénévoles dans le travail qu’ils accomplissent», a-t-il notamment fait savoir à la faveur de la messe du matin qu’il a dite dans sa résidence hôtelière, la maison Sainte Marthe.

Mesure valable jusqu’au 3 avril

Ce discours du prélat intervient dans un contexte assez délicat. Ce lundi soir, les autorités ont décidé de limiter très strictement les déplacements de tous les Italiens. Tous les rassemblements sont également interdits. « Sur tout le territoire national est interdite toute forme de rassemblement de personnes dans des lieux publics ou ouverts au public », indique notamment le décret signé par le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.

Cette décision qui est valable jusqu’au 3 avril prochain est entrée en vigueur ce mardi et touche les 60 millions d’Italiens. Avec les 463 morts et plus de 9.000 cas détectés, l’Italie est le premier pays à avoir généralisé ce type de mesures.