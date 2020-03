La pandémie du Coronavirus continue de faire son oeuvre, la maladie poursuit inexorablement sa propagation à travers le monde avec plusieurs cas de contamination et de décès. D’après les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Europe est devenue le principal foyer de contagion du Coronavirus. L’Italie et la France sont les pays européens qui sont les plus touchés par le Covid-19 et les gouvernements de ces deux pays ont pris des mesures exceptionnelles pour enrayer la propagation de la pandémie.

Hier, durant une allocution télé, le président Emmanuel Macron a déclaré que la France est en guerre contre le Coronavirus d’où la prise de mesures draconiennes jusqu’à la fin de ce mois de mars. Les autorités sanitaires quant à elles, sont alarmistes, elles ont mis en avant le fait que le nombre de contaminations ne fait qu’augmenter.

“(…) ils donnent l’impression qu’eux sont plus forts ou plus cons”

Stéphane Ciangherotti, un malade du coronavirus, placé en quarantaine à l’hôpital de Bastia a demandé à l’ensemble des français, de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité afin d’éviter d’être contaminé par le Covid-19. Monsieur Ciangherotti, qui a vraisemblablement contracté le Coronavirus lors d’un voyage à Marseille est en isolement depuis le mercredi dernier.

Le patient, qui est par ailleurs en attente d’une greffe de rein a malheureusement contaminé sa fille qui fut elle aussi placée en isolement. Face à la propagation du Covid-19, Stéphane Ciangherotti a donné des recommandations aux français leur demandant de faire très attention et de ne pas sous-estimer la maladie. Ces propos furent relayées par le site web d’actualités sudouest.fr, l’homme de 49 ans s’exprimera en ces termes: “Respectez les consignes de sécurité. Quand j’ai vu les gens se prendre dans les bras, je me suis dit c’est foutu ! Ils ne comprennent rien à rien ! Avec toutes ces personnes malades dans le monde, ils donnent l’impression qu’eux sont plus forts ou plus cons mais quand certains vont envoyer un de leurs parents aux urgences, là ils comprendront, mais ce sera trop tard” !