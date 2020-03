Le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, quelques jours après avoir fait don de kits et de masques de dépistage des coronavirus aux États-Unis et à des pays durement touchés comme l’Italie et l’Iran, dit vouloir en faire beaucoup plus pour le continent africain pour renforcer sa capacité à lutter contre la pandémie. Il l’a annoncé, ce lundi, dans un communiqué partagé sur Twitter.

« L’Afrique peut avoir une longueur d’avance sur le virus »

Ce lundi, le nombre de décès dus aux coronavirus dans le monde passait la barre des 6 700, avec 175 000 cas confirmés. Ce même jour dans une déclaration publiée via twitter, Jack Ma, magnat des affaires, investisseur et philanthrope chinois, déclarait que sa Fondation, ferait don à chacun des 54 pays africains de « 20 000 kits de test de coronavirus, 100 000 masques et 1 000 combinaisons de protection et écrans faciaux à usage médical ». Selon le fondateur d’Alibaba, « l’Afrique peut avoir une longueur d’avance sur le virus », si des mesures étaient prises dès maintenant pour faire bénéficier au continent « des expériences et des leçons d’autres pays qui ont été très tôt durement frappées par la pandémie ».

Car avait tenu à préciser Jack Ma, « Nous ne pouvons ignorer le risque potentiel pour l’Afrique et supposer que ce continent de 1,3 milliard d’habitants échappera avec bonheur à cette crise ». Puisqu’en vérité, « Le monde ne peut pas se permettre les conséquences (…) d’une pandémie de COVID-19 en Afrique » avait ajouté le philanthrope.

l’Ethiopie à l’avant-garde

Selon la ‘’Fondation Jack Ma’’, il serait confié à l’Ethiopie et au gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed prix Nobel de la Paix, la lourde charge de repartir sur tout le continent les aides que le philanthrope aurait dans l’intention de faire parvenir. Selon L’Agence éthiopienne de presse (ENA) les deux hommes se seraient déjà rencontrés au plus fort de la percée de la pandémie en Europe et aux USA, pour discuter de la question. Et le premier ministre éthiopien lui-même avait Dimanche publié sur twitter : « Jack Ma et moi nous sommes entendus ce matin sur les moyens de travailler ensemble pour arrêter la propagation de Covid-19 sur le continent ».

Au total donc ce seraient, 1,1 million de kits de test, 6 millions de masques et 60 000 combinaisons de protection et écrans faciaux à usage médical qui seront incessamment livrés à Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie, où le Premier ministre Abiy Ahmed prendra la tête de la gestion de la logistique et de la distribution des fournitures.