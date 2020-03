La liste des officiels contaminés au coronavirus ne fait que s’allonger. Alors que la femme du premier ministre canadien Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau a été déclarée positive après un test, c’est au tour du président brésilien Jair Bolsonaro d’être déclaré porteur du covid-19. L’information a été donnée par la presse brésilienne relayée par la presse américaine. C’est désormais l’inquiétude pour le président américain Donald Trump qui a rencontré le président brésilien cette semaine.

Annoncé pour la première fois en Chine, le Coronavirus a depuis fait le tour du monde infectant tous les continents, certaines fois à différentes échelles. La France et l’Italie sont parmi les plus contaminés en Europe. L’ Iran de son côté est le deuxième pays avec le plus de victimes et des victimes ont déjà été signalées aux USA. Plusieurs personnalités politiques sont déjà décédées en Iran, et en France, d’autres ont été infectées.