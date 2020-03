Face au risque de propagation rapide du conoravirus par les enfants et à défaut de fermer temporairement les écoles, collèges et universités, les centrales et confédérations syndicales du Bénin invitent, à travers une déclaration faite ce lundi 23 mars 2020 à la Bourse du travail à Cotonou, Talon a ordonné des congés de Pâques anticipés. Le président de la République Patrice Talon doit aller loin dans la prise des mesures de prévention contre le coronavirus. C’est ce que veulent les centrales et confédérations syndicales du Bénin.

Elles ont effectué une sortie médiatique dans la soirée de ce lundi 23 mars 2020 à la Bourse du travail à Cotonou pour saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi. Elles apprécient les différentes mesures à leur juste valeur et invitent «les travailleurs des différents secteurs et tous les citoyens béninois à respecter rigoureusement lesdites mesures ». Cela dit, les centrales et confédérations syndicales estiment que malgré la pertinence de ces mesures dans la prévention du Covid-19, il est urgent que le gouvernement aille loin.

Congés anticipés

Les centrales et confédérations syndicales préconisent au gouvernement de décréter des congés de Pâques anticipés. Car, la mise en application des mesures prises par le gouvernement peinent à être effectives sur le terrain. Dans la déclaration lue par le secrétaire général de l’UNSTB Appolinaire Afféwé, les centrales ont relevé le fait de la non disponibilité des dispositifs de lavage des mains dans les écoles et l’incapacité des écoles et collèges de respecter la distance de sécurité.

Ceci va permettre au gouvernement d’avoir le temps de prendre les dispositions idoines pour mieux circonscrire le Covid-19. Les centrales et confédérations syndicales signataires de la déclaration prennent l’engagement de consentir les sacrifices nécessaires que va induire le réaménagement du calendrier scolaire. Elles lancent un appel aux parents d’élèves afin qu’ils prennent leur responsabilité dans l’encadrement et la surveillance des enfants.