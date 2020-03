En Italie, le Covid-19, avait fait de nombreuses victimes, plus 600 personnes décédées pour plus de 10 000 cas recensés. Des statistiques qui faisaient de l’Italie le deuxième pays au monde le plus touché derrière la Chine et le premier en Europe. Une situation grave, dont les autorités avaient pris la teneur en faisant par décret le lundi dernier, le choix de mesures drastiques pour endiguer la propagation de l’épidémie.

L’Italie de plus en plus en vase clos

Selon le président du Conseil et Premier Ministre d’Italie depuis 2018, Giuseppe Conte ; il était temps que l’Italie tout entière devienne « une zone protégée ». A partir de Mardi, l’Italie à l’instar de pays sous régime totalitaire, comme la Corée du Nord par exemple ; devenait une espace géographique où les libertés de déplacements et de rassemblements, étaient grandement réduites et soumises le cas échéant à de stricts contrôles. Cependant si pour la Corée du Nord ce monde de fonctionnement quasi autarcique était un choix délibéré, pour l’Italie, il avait été imposé par un cas de force majeure : le Coronavirus.

En Italie, et jusqu’au au 03 avril prochain, les écoles seraient fermées, les entreprises engagées à mettre leurs employés en congés techniques ; tous les lieux publics de récréation et de divertissement devraient fermer. Et étaient également annulés jusqu’à nouvel ordre, tous les grands évènements sportifs ; « Je suis désolé mais tous les ‘’tifosis’’ ( fans de football italiens) doivent en prendre acte » avait déclaré en substance M. Conte. Dès Mardi donc, tous les rassemblements étaient interdits et n’étaient autorisés que des déplacements ayant trait à une urgence médicale ou un « impératif professionnel ». En outre les aéroports et les passages aux frontières terrestres auraient été mis sous trafic réduit et sécurité maximale.

Des mesures similaires en Corée du Nord

Pris en sandwich entre deux points chauds COVID-19, la Chine et la Corée du Sud, la Corée du Nord avait suspendu fin janvier les vols internationaux et rompu sa liaison ferroviaire avec la Chine. Pour ce pays contrôlé par un régime totalitaire depuis des décennies, et régulièrement confronté à des embargos, ces mesures n’étaient pas chose nouvelle. Mais depuis que sans le pays, auraient été placées en quarantaine environ 10 000 personnes, le seul moyen d’entrer et de sortir de la Corée du Nord serait un passage à niveau à sa frontière nord avec la Chine. Selon les médias d’État, les restrictions aux frontières resteraient en vigueur jusqu’à ce que le COVID-19 ait cessé de se propager ou qu’un vaccin soit disponible.