Le coronavirus poursuit ses ravages dans le monde et les stars ne sont pas épargnées. Après des grands noms du showbiz comme Idriss Elba, c’est au tour d’un des plus grands noms de la musique africaine, le camerounais Manu Dibango d’annoncer sa contamination.

L’information a été portée à l’attention des fans de la légende camerounaise du saxophone via son compte facebook officiel : “Cher public, chers amis, Nous portons à votre information qu’après une récente hospitalisation due au Covid 19, Manu Dibango se repose et récupère dans la sérénité. Il vous demande de respecter son intimité. Il se réjouit d’avance de vous retrouver prochainement et vous demande, en cette période troublée que nous traversons tous, de bien prendre soin de vous. Amicalement ! “