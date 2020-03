La phobie du coronavirus se poursuit dans le monde avec sa propagation qui se révèle sans limites depuis quelque temps. Alors que des personnalités politiques ont été infectées en Iran, en France et même aux USA, c’est dans le domaine du sport que l’inquiétude est monté il y a quelques heures.

Et pour cause, le chouchou des footeux, la star des bleus Kylian Mbappé ne va pas bien depuis quelques jours. C’est donc logiquement qu’il a subi un test du coronavirus pour s’assurer qu’il ne s’agissait que d’une maladie banale. D’après le journal l’Equipe les résultats du test ont été négatif et la star du PSG souffrirait d’une angine. Pas de quoi s’inquiéter donc, tout ira bien pour Mbappé d’ici quelques jours.