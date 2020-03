Vendredi 6 Mars, alors que les responsables de la santé du monde entier se préparaient à une éventuelle pandémie; Le PDG de SpaceX et de Tesla, Elon Musk, déclarait que des personnes réagissaient de manière excessive à propos du terrible COVID-19. Sur Twitter, le milliardaire faisait des remarques qui auraient déplu à beaucoup, et il y a quelques jours seulement les actions de Tesla subissaient le contrecoup économique de la pandémie et piquaient du nez.

Elon Musk se moque du Covid-19…

« La panique du coronavirus est stupide », publiait le milliardaire sur son compte officiel le 06 Mars dernier. Un tweet qui aurait été suivi, rapporte la presse américaine, d’un courriel que Musk, aurait envoyé plus tôt dans la journée, aux employés de TESLA. Dans lez courrier le patron de SpaceX, aurait laissé entendre qu’ils étaient beaucoup plus « susceptibles de mourir d’un accident de voiture que du COVID-19 ».

Il aurait en outre déclaré que, « sur la base des preuves qu’il avait vues au sujet de COVID-19, il ne pensait pas que le virus était ‘’parmi les 100 principaux risques pour la santé aux États-Unis ‘’ ». Aux USA pourtant, la question commençait à préoccuper et le président Trump lui également qui était, quant à la pandémie, assez sceptique ; s’était résolu à réunir une cellule de crise.

Mais selon des observateurs, les propos du milliardaire auraient été plus dictés par une volonté de garder une certaine main sur ses intérêts économiques que par un véritable déni de la menace. C’est que l’industrie automobile aux USA, comme de nombreux autres secteurs de l’économie américaine, avait commencé à restreindre ses opérations afin de réduire la propagation du virus. Et notamment, la Californie, où le constructeur de voitures électriques, TESLA a son siège social, avait déclaré 66 cas confirmés.

…et perd des millions de dollars

Le PDG de TESLA, avait donc voulu jouer le tout pour le tout pour maintenir ses employés au travail et induit un maintien du cours de l’action TESLA, déjà en chute depuis le déclenchement de la pandémie. Et malgré l’annonce Mercredi, du président Trump stipulant vouloir libérer des dizaines de milliards de ressources financières pour aider les personnes et les entreprises touchées par l’épidémie de Covid-19 ; cela n’avait pas empêché la fébrilité du marché. Et l’action TESLA (NASDAQ: TSLA) faisait, le jeudi, une chute vertigineuse de 22 %. Des millions de dollars de pertes pour le milliardaire qui pourrait sérieusement accuser le coup si la crise s’accentuait aux USA.