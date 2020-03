Un homme a récemment été condamné à la peine de mort en Chine, pour avoir tué deux personnes à un barrage contrôlant d’éventuels cas du nouveau Coronavirus (Covid-19). L’information a été donnée ce lundi 2 mars 2020, par un tribunal local. L’accusé, M. Ma Jianguo, un homme âgé de 23 ans avait mortellement poignardé deux fonctionnaires. Les faits s’étaient déroulés dans une région du sud-ouest du pays, le 06 février 2020.

Un coup de couteau à la poitrine d’un fonctionnaire

Selon le tribunal, ce jour-là Ma Jianguo conduisait un minivan, et avait refusé de s’arrêter au niveau d’un poste de contrôle du Coronavirus à Honghe, un village de la province du Yunnan, situé dans une zone frontalière avec le Viêt Nam. Il avait assené un coup de couteau à la poitrine et à l’abdomen d’un fonctionnaire qui était sur les lieux et qui filmait la scène. Selon un communiqué du tribunal intermédiaire de Honghe, il s’en est par la suite pris à un autre homme qui était venu apporter son secours à la victime.

Il a « ignoré la loi nationale »

Les deux victimes n’avaient pas survécu à leurs blessures. Selon le tribunal, l’accusé n’avait « pas obéi » aux cadres locaux, a « ignoré la loi nationale » concernant l’épidémie et a commis un crime « extrêmement haineux ». Rappelons que le Coronavirus a vu le jour en Chine, dans la ville de Wuhan, situé dans le centre du pays. Il a fait près de 3000 morts et a infecté plus de 80 000 personnes.