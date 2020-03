Alors que le coronavirus continue de faire des ravages à travers le monde, certaines familles et personnes tentent de faire face. Invisible, capable de faire très mal, le covid-19 a poussé de nombreux gouvernements à déclarer l’état d’urgence et à opter pour des mesures radicales. Confinement, interdiction de sortir, amende, toutes les mesures sont bonnes pour inciter les gens à rester chez eux et à ne pas sortir, l’idée étant d’empêcher la maladie de se propager et de frapper en masse.

Malheureusement, certaines personnes n’ont pas eu la chance d’éviter d’être contaminé. Aux États-Unis, c’est même une famille entière qui a été décimée par le nouveau coronavirus. Dans le New Jersey, une jeune femme a effectivement perdu quatre membres de sa famille. En effet, Elizabeth Fusco a perdu sa sœur, Rita, foudroyée par le virus avant que Grace, sa mère, ne connaisse le même sort. Quelques heures plus tard, c’est Vincent Fusco, son frère, qui s’en est allé. Une série de décès qui a frappé la jeune femme en son cœur même si les personnes décédées faisaient vraisemblablement partie des cas dits « à risque ».

Une famille américaine complètement décimée

Les derniers instants de sa mère, Elizabeth les a vécu à ses côtés. Une situation traumatisante pour elle, qui s’est retrouvée démunie face à l’état de santé de sa mère et tous les appareils hospitaliers l’aidant à lutter. Un discours qui permet de rappeler que les mesures annoncées par les gouvernements et les autorités sanitaires ne sont pas à prendre à la légère, le covid-19 circulent très vite et pouvant frapper toutes les tranches de population. Ces témoignages permettent de mettre en lumière l’importance de ces mesures.

Le covid-19 frappe fort aux États-Unis

À ces trois disparitions, s’ajoutent trois hospitalisations pour état grave. 19 autres membres de cette famille attendent patiemment les résultats des tests qu’ils ont récemment pu effectuer. « C’est une tragédie pour toute notre famille », s’est d’ailleurs lamentée une cousine d’Elizabeth Fusco. La première des victimes elle, aurait participé à un repas au cours duquel le virus s’est rapidement propagé. Depuis, le gouvernement américain a confirmé que près de 20.000 personnes ont été touchées par le covid-19, pour 250 décès à travers le pays.