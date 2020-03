Anna Pierce est une jeune Canadienne qui, lundi, est revenue d’un beau voyage en France ainsi qu’en Europe. Problème, au cours de ce séjour, l’épidémie de coronavirus s’est confirmée et s’est vivement accélérée. Résultat, alors qu’elle rentrait chez elle, celle-ci a été accueillie d’une bien drôle de manière.

Ainsi, à peine après avoir posé le pied sur le sol canadien, Anna a vu sa mère venir vers elle non pas pour l’embrasser, mais bien pour lui donner un masque. Suite à cela, sa mère lui annoncera qu’elle passera les 14 prochains jours seule, en quarantaine, dans la maison de leurs voisins actuellement partis en voyage. Nourriture, vêtements et même console de jeux, la mère d’Anna a décidé de lui acheter de quoi lui faire passer le temps.

Une mère place sa fille à l’isolement

Cette décision un peu forcée intervient alors que le ministère de l’Éducation local a invité les élèves et enseignants de retour d’un voyage scolaire à l’étranger, à passer les deux semaines qui suivent en quarantaine. Ne souhaitant prendre aucun risque, la mère d’Anna a donc décidé qu’il valait mieux pour tout le monde que sa fille obéisse à cette règle. Une seconde quarantaine forcée pourrait être également observée par Anna et le reste de sa famille lorsque la première sera officielle terminée.

Le Nouveau-Brunswick cherche à se protéger

Face aux critiques des élèves touchés de plein fouet par cette mesure, Dominic Cardy, ministre de l’Éducation, a tenté de se justifier. Selon son ministère, il ne s’agit pas ici d’une mesure de quarantaine à proprement parler, mais plutôt d’une mesure d’isolement visant à permettre aux provinces canadiennes situées du côté de l’Atlantique, de rester à l’écart et, de fait, d’éviter qu’un premier cas ne vienne y être confirmé, l’important étant de protéger la population canadienne et plus précisément, celle du Nouveau-Brunswick.