Le rappeur ivoirien Serges Kassy n’est pas allé par quatre chemins pour attaquer Tiken Jah Fakoly suite à la dernière sortie médiatique qu’il a effectuée. En effet, invité sur la radio France internationale (RFI) ce dimanche 1er mars 2020, l’interprète de « Plus rien ne m’étonne » a parlé de l’actualité politique ivoirienne. Il a notamment invité les différents acteurs politiques de la Côte d’Ivoire à déposer le tablier afin de faire la place à une nouvelle génération d’hommes politiques.

Il avait également profité de l’occasion qui lui avait été offerte par l’animateur de « Le Débat africain » pour lancer quelques piques à l’ancien président ivoirien. A l’endroit des partisans de Laurent Gbagbo, il lance que ces derniers ont passé tout leur temps à crier : « Libérez Gbagbo » sans faire un clin d’œil 3000 morts enregistrés lors de la crise post-électorale. Il n’en fallait pas plus pour que le rappeur ivoirien Serges Kassy lui lance quelques piques.

Perte de repère et lucidité

Le chanteur qui a dû fuir la Côte d’Ivoire depuis quelques années a fait l’option de mots très peu diplomatiques envers Tiken Jah Fakoly. Il estime que le rappeur connu à l’état civil sous le nom : MOUSSA DOUMBIA est « en perte de repère et lucidité ». Il s’est notamment posé la question de savoir si cette sortie médiatique est le fruit de ce qu’il appelle un « analphabétisme criard ».

« Fakoly ignore-t-il que le président Laurent Gbagbo après 8 années de détentions, 2 années de procès, a vu les juges arrêtés ce procès, et prononcer l’acquittement total et immédiat de Laurent Gbagbo? » s’est-il posé comme question. Pour lui, la sortie médiatique du chanteur ivoirien est juste « malhonnête, et frise le ridicule d’un individu en perte de repères ».