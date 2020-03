Le Secrétaire général du Syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz, Cheikh Diop, ainsi que Consultant sénior en secteur privé et développement économique, Mbaye Sylla Khouma se sont prononcés sur les répercussions que pourrait avoir la forte baisse du cours du pétrole récemment enregistrée pour le Sénégal. Une situation due au contexte sanitaire mondial actuel.

Pour sa part Cheikh Diop, souligne l’existence d’une cellule qui avait été créée pour traiter cette question mais qui est restée inactive depuis un certain temps. “Soit l’Etat opte pour maintenir le prix du pétrole à un niveau raisonnable soit on considère ce mécanisme qui avait été mis en place on le laisse fonctionner. C’est-à-dire toutes les quatre semaines en principe, ce comité se réunit pour voir les possibilités de répercussion des prix. Et, compte tenu du cours mondial, soit on baisse ou on augmente“.

Une situation “positive”

S’exprimant de son côté à travers son compte Twitter, Mbaye Sylla Khouma, expert marketing, estime que cette situation pourrait être bénéfique pour le Sénégal qui n’a pas encore commencé à exporter du pétrole : “ces chocs exogènes sont plutôt positifs pour notre économie, contrairement à un pays comme le Nigeria dont les exportations sont essentiellement basées sur le pétrole“.

Une importante baisse du cours du pétrole à raison de 30% a été enregistrée dernièrement. Cette situation trouverait son origine dans la propagation du coronavirus covid-19 en partie. Une baisse d’une telle envergure n’a jamais été enregistrée depuis la guerre du Golf en 1991.