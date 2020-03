Dans un post effectué sur sa page Instagram, le pratiquant des arts martiaux mixtes irlandais Conor Anthony McGregor a annoncé à ses abonnés le malheur qui l’a frappé. Le Notoriours a révélé la mort de sa tante des suites d’un virus. En pleine épidémie de Coronavirus, l’on a vite fait de penser au covid-19. Il a ensuite apporté quelques clarifications.

« J’ai reçu un appel téléphonique me disant que ma charmante petite tante Anne était décédée. Je ne pouvais plus vivre. Ma pauvre petite tante aimante et amicale. La sœur de ma mère. Ce p*tain de stupide virus », avait écrit l’ancien champion de la division des poids légers sur sa page Instagram.

“Je souhaite clarifier les choses : elle n’a pas été victime du coronavirus” a-t-il ensuite affirmé dans un nouveau post. Il a tenu ensuite à apporter des conseils à ses fans concernant le covd-19 : “Alors que nous préparons ses obsèques, je sais que nombre d’entre nous seront confrontés au virus dans les prochaines semaines. Et tandis que ma famille s’est rassemblée, je vous demande de faire l’effort d’être présent auprès de vos amis et de votre famille durant les jours à venir, qui seront stressants“