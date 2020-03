Le coronavirus (covid-19) continue sa propagation à travers le monde. Actuellement le virus a fait plus de 9800 morts et infecté 232 680 personnes dans le monde. Face à la pandémie, les gouvernants de tous les pays ont pris des précautions pour empêcher la propagation du virus. Dans plusieurs pays d’Europe, on assiste à des cas de confinement d’habitants. Cependant, la menace du coronavirus semble être prise à la légère par le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador.

Une collection de talismans

Au cours de sa conférence de presse quotidienne le mercredi 18 mars 2020 à 7 heures, il a montré aux caméras sa collection de talismans, comprenant deux images religieux, qu’il garde toujours sur lui. « Mon bouclier protecteur, c’est une image religieuse qui dit : ‘Arrête-toi, ennemi, le coeur de Jésus est avec moi!’. Ça me protège. Et regardez, j’ai aussi un billet de deux dollars que m’a donné un migrant » a-t-il déclaré.

164 cas de covid-19 au Mexique

Le comportement du chef de l’Etat mexicain a été fortement critiqué. Hier jeudi 19 mars 2020, il a regretté que ses amulettes fassent l’objet d’autant de tapage. A l’en croire, il avait juste l’intention de montrer des objets que les mexicains lui donnaient. Il a par ailleurs profité de l’occasion pour montrer également un autre fétiche issu de sa collection, un trèfle à 6 feuilles. Notons que l’Etat du Mexique, compte 130 millions d’habitants avec actuellement 164 cas de coronavirus et un décès.

Hormis la fermeture des écoles qui a été ordonnée ce vendredi 20 mars 2020, les autorités du pays n’ont pas encore imposé des règles strictes pour empêcher la contagion du virus. Pour rappel, les bains de foule d’Andrés Manuel Lopez Obrador, le week-end dernier, avaient été critiqués de même que ses visites à travers le pays durant lesquelles il ne s’empêchait pas d’embrasser les gens.