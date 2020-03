Libéré du camp pénal de Liberté 6 où il était en détention depuis près de trois mois, l”activiste Guy Marius Sagna s’est vu réserver un accueil mémorable par les habitants de son village, Etomé, dans la région naturelle sud de la Casamance. Le membre du mouvement Nio Lank a été envoyé au bois sacré pour un séjour qui devrait durer plusieurs jours selon igfm.

Retour aux sources pour Guy Marius Sagna

C’est dans une atmosphère teintée de rituels traditionnels que Guy Marius Sagna a été accueilli dans son village natale par une foule venue principalement des villages environnants. Le coordonnateur du mouvement FRAPP a été escorté par une foule de femmes vers le bois sacré. Un rituel qui viserait à assurer la protection mystique de Guy Marius Sagna. Ce dernier dans son discours a déploré le manque d’eau et d’électricité dans le village. Guy Marius Sagna annonce la continuité du combat du mouvement Nio Lank avec à la clé, une manifestation prochaine.

Les vidéos de la cérémonie ont été largement diffusées par certains sites mais aussi à travers les réseaux sociaux. On peut y voir le coordonnateur du FRAPP vêtu aux de tenues traditionnelles et entouré par ces prêtresses qui avaient la tâche de le mener aux bois sacrés. Les bois sacrés représentent un patrimoine culturel de la région de la Casamance. Même si un certain mystère entoure ces bois donc l’accès n’est pas facile, ils ont la réputation d’abriter des secrets mystiques symboliques de la région.