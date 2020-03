C’est au cours de la conférence administrative départementale de l’Atacora et de la Donga du mois de Mars tenu ce mercredi 18 Mars qu’a annoncé Sylvestre Nékoua, chef du service de la santé publique et de la médecine traditionnelle de l’Atacora. La conférence présidée par le préfet de l’Atacora, Lydie Chabi Nah a réunit tous les directeurs et chefs services départementaux, les responsables départementaux des sociétés et offices d’Etat.

Sylvestre Nékoua, chef du service de la santé publique et de la médecine traditionnelle de l’Atacora a un démenti formel face aux fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux faisant état de la détection d’un cas positif de coronavirus à la préfecture de Natitingou.

« Actuellement on assiste à une diffusion anarchique de messages sans tête ni queue sur les réseaux sociaux. Je voudrais vraiment apaiser les communautés du département de l’Atacora notamment, pour leur dire, qu’à l’heure actuelle il n’y a aucun cas de coronavirus dans l’Atacora. C’est de l’intoxication », a fait savoir Sylvestre Nékoua.

Par ailleurs, des personnes soupçonnées ont été mises en auto-isolement parce que tout simplement provenant des pays à risques et ont fini leur séjour qui était de 14 jours sans problème, a indiqué Dr Sylvestre Nékoua, chef du service de la santé publique et de la médecine traditionnelle de l’Atacora, lors de la conférence administrative du département de l’Atacora.