C’est le lundi 16 mars prochain que débute à la Criet, le procès des cadres et ex-cadres de l’Etat impliqués dans des affaires de détournements de fonds publics. L’information a été donnée hier jeudi 12 mars par le procureur de cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Gilbert Ulrich Togbonon. Au total 12 dossiers de détournement seront vidés au cours de cette session criminelle qui prend fin le 31 mars prochain.

Les prévenus sont au nombre de 29 et viennent de l’ex office des postes et télécommunications (Opt), de la direction générale du Trésor et de la comptabilité, du ministère des affaires étrangères, des Forces armées béninoises, du Fonds national de microfinance , du Centre national Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou , de l’ex direction générale de la Police nationale, de la Société béninoise de l’énergie électrique et de l’Hôpital de la mère et de l’enfant.

La dernière session criminelle avait condamné 14 personnes à des peines allant de 5 à 15 ans de prison

L’ouverture de la dernière session criminelle de la Criet remonte à la mi-décembre 2019. Elle avait pris fin le 31 décembre 2019 par la condamnation de 14 personnes à des peines allant de 5 à 15 ans de prison pour blanchiment de capitaux, corruption et détournement de deniers publics.