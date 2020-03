Les auditions de l’ex député de la mouvance présidentielle Seydina Fall Bougazelli et du manager de la chanteuse Viviane Chidid ont été renvoyées annonce le journal quotidien national Le Soleil. Les deux mis en cause ont été respectivement interpellés pour les délits de trafic de faux billet et trafic de visas.

Bougazelli sera finalement entendu le 21 avril prochain

Le report des deux auditions fait suite à la situation sanitaire actuelle suite à la propagation du coronavirus Covid-19. Si la nouvelle date de l’audition du manager du Djoloff Band n’a pas encore été communiquée, le responsable de l’APR à Guediawaye, Seydina Fall alias Bougazelli fera face au juge le 21 avril prochain. Ce dernier a été interpellé dans son domicile à Guédiawaye pour une affaire de trafic de faux billets de banque.

L’avènement du coronavirus au Sénégal a occasionné des mesures drastiques au Sénégal dont l’interdiction des rassemblements de toute nature ainsi que la suspension de trafic aérien. Le Sénégal compte à ce jour 79 cas de contamination relevés avec cinq guérisons enregistrées depuis le début de la pandémie.