Nigeria : Dangote dépose une nouvelle plainte contre les autorités

La raffinerie Dangote Petroleum Refinery, implantée à Lekki près de Lagos, a saisi la Haute Cour fédérale du Nigeria pour contester de nouvelles licences d’importation de carburants accordées à la compagnie publique Nigerian National Petroleum Company (NNPC) et à plusieurs distributeurs privés. Cette procédure, révélée vendredi 15 mai par l’agence Reuters, relance un contentieux que le groupe d’Aliko Dangote avait retiré en 2025.

Selon les documents judiciaires consultés par Reuters, la société demande l’annulation des autorisations délivrées ou renouvelées par la Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority (NMDPRA). La raffinerie soutient que ces décisions contreviennent à une ordonnance antérieure du tribunal demandant aux parties de maintenir le statu quo pendant l’examen du dossier.

Une contestation relancée après le retrait d’une première plainte

En juillet 2025, Dangote Refinery avait abandonné une précédente action en justice dans laquelle elle réclamait 100 milliards de nairas de dommages et intérêts à l’autorité de régulation et à plusieurs importateurs, dont la NNPC. L’entreprise estimait déjà que les licences d’importation de diesel et de carburant d’aviation étaient incompatibles avec l’existence de capacités de raffinage locales.

Le nouveau recours intervient alors que la raffinerie de Lekki poursuit la montée en puissance de ses installations. Évalué à environ 20 milliards de dollars, ce complexe industriel est présenté comme l’un des plus importants projets de raffinage du continent africain. Sa capacité nominale de 650 000 barils par jour doit permettre au Nigeria de réduire fortement sa dépendance aux importations de produits pétroliers raffinés.

Les importations toujours d’actualité

Malgré la mise en service progressive du site, les autorités nigérianes et les distributeurs continuent de défendre le maintien des importations, qu’ils jugent nécessaires pour sécuriser l’approvisionnement du marché pendant la phase d’ajustement de la production nationale.

Depuis plusieurs mois, Aliko Dangote affirme également que son groupe fait face à des difficultés liées à l’approvisionnement en pétrole brut et à la concurrence des carburants importés, qu’il considère comme un frein à la rentabilité de son investissement. La Haute Cour fédérale devra désormais examiner cette nouvelle requête, dont l’issue pourrait influencer l’organisation du marché nigérian des carburants et les conditions de concurrence entre production locale et produits importés.