Neuf formations politiques ont déposé à la Céna leurs listes de candidatures pour le compte des élections communales du 17 Mai prochain. Il s’agit du bloc républicain, de l’union progressiste, des forces cauris pour un Bénin émergent, du mouvement pour la libération du peuple, du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin, des forces cauris pour le développement du Bénin, de l’union démocratique pour un Bénin nouveau, du parti pour l’engagement et la relève et du parti du renouveau démocratique.

La commission électorale nationale autonome a accordé depuis le 02 Mars dernier, un délai de dix jours aux formations politiques pour le dépôt de leurs listes de candidatures. Neuf des douze partis légalement enregistrés ont pu faire les formalités d’enregistrement à la date de clôture.

La délégation de l’union progressiste avec à sa tête Christelle Houndonougbo, Aké Natondé, Orden Alladatin est arrivée avec des cantines portant la mention de chaque département. Il s’agit des dossiers des différents départements, a lancé un membre de la délégation de l’union progressiste.

Au bloc républicain, Abdoulaye Gounou, Abdoulaye Bio Tchané et autres leaders du parti ont conduit la délégation. Les autres partis à l’instar des forces cauris pour un bénin émergent, du mouvement pour la libération du peuple, du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin, des forces cauris pour le développement du Bénin, de l’union démocratique pour un Bénin nouveau, du parti pour l’engagement et la relève et du parti du renouveau démocratique étaient en grand nombre au siège de la Céna.

Trois des douze partis avaient annoncé leurs retraits de la course aux communales prochaines. il s’agit du parti Restaurer l’Espoir de Candide Azannai, de la Dynamique Unitaire pour le Développent de Valentin Aditi Houdé et de la Grande Solidarité Républicaine de Guédou Misségbètogbé.