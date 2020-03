Une association d’étudiants sénégalais a mis en place une plateforme gratuite d’accès aux cours du programme scolaire sénégalais. Une initiative qui pourrait être très bénéfique pour les élèves en arrêt pour le trois prochaines semaines. L’année académique a déjà enregistré un certain nombre de perturbations dues entre autres à des grèves répétées des enseignants qui exigent de l’Etat le respect des accords.

Proposer une alternative après la suspension

Le chef de l’Etat Macky Sall a décidé de suspendre toute activité scolaire au Sénégal pour une période de trois semaines à compter de ce lundi 16 mars en réponse à la propagation du coronavirus. Situation qui ne joue pas en faveur des élèves et étudiants sénégalais qui ont déjà enregistré un retard considérable. Des perturbations (grèves des enseignants, manifestations au niveau de l’université …) ont été enregistrées alors que l’année universitaire prévue en octobre a débuté au mois de janvier dernier.

Ecoles au Sénégal est une application permettant de télécharger et de partager du contenu (cours, travaux, exposés …) gratuitement. Une alternative en réponse à la menace de retard qui pèse sur l’école sénégalaise avec notamment la situation sanitaire actuelle. “Nous sommes ouverts et notre école ne ferme jamais. Vous y trouverez plus de 600 cours en philosophie, mathématiques, histoire, géographie, physique, Chimie, SVT, français, anglais et tout ça gratuitement” annonce la page Facebook de la plateforme. Pour rappel le pays compte huit millions d’internautes.