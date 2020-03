L’Europe est le contient qui paie actuellement un lourd tribu, dans la pandémie du coronavirus (covid-19). Etant l’épicentre de la maladie, le vieux continent enregistre plus de 290 000 cas confirmés. En fin de journée d’hier vendredi 27 mars 2020 l’Italie, pays le plus touché, a annoncé son plus important bilan de morts en 24 heures, évalué à 1000 morts. Ce drame porte à plus de 9000, le nombre de décès sur le territoire italien. Après l’Italie, c’est l’Espagne qui compte le plus de morts sur le continent avec 769 morts entre jeudi et vendredi. Le pays compte au total 4858 décès dû au coronavirus, depuis le début de l’épidémie.

1995 morts en France

La France également n’est pas épargnée dans la propagation du virus. Elle a enregistré environ 300 morts au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à près de 1995 décès. S’exprimant hier sur la crise sanitaire qui secoue l’Europe et surtout son pays, le président français Emmanuel Macron a estimé que les pays du continent ne traverseront pas cette crise sans une solidarité européenne. « Nous ne surmonterons pas cette crise sans une solidarité européenne forte, au niveau sanitaire et budgétaire » a-t-il déclaré devant des journalistes italiens.

« Le montant est secondaire »

« Est-ce que l’UE, la zone euro se résument à une institution monétaire et un ensemble de règles, très assouplies, qui permettent à chaque Etat d’agir de son côté? Ou agit-on ensemble pour financer nos dépenses, nos besoins dans cette crise vitale? » s’est-il questionné. A entendre Emmanuel Macron, il peut être question d’une capacité d’endettement commune, ou d’une augmentation du budget de l’union européenne, permettant un véritable soutien aux pays impactés par la crise dû au coronavirus. Le locataire de l’Elysée n’a pas manqué de faire remarquer que « le montant est secondaire », tout en soulignant que « c’est ce signal qui compte, à travers l’endettement commun ou le budget commun ».

Pour rappel, le mercredi dernier, 9 pays européens notamment l’Italie et la France, avaient exhorté à lancer un emprunt commun à toute l’UE, pour affronter le coronavirus.