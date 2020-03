Par ces temps d’épidémie, les détracteurs de l’actuel locataire de l’Elysée ne ratent visiblement aucune occasion pour lui lancer des piques. En effet, à la faveur d’une interview qu’elle a accordée à Valeurs actuelles, la responsable du Rassemblement National n’a pas hésité à tacler Emmanuel Macron sur sa manière de gérer la crise sanitaire que traverse le pays.

“Les Français sont déboussolés…”

Elle n’est pas allée par quatre chemins pour traiter d’irresponsable la politique qu’a adoptée le président français face à l’épidémie du Covid-19. Marine Le Pen indique que le gouvernement Macron a dit beaucoup de contre-vérités depuis le début de cette épidémie. «Qui a dit “c’est une grippe”? Qui a dit “il n’y a qu’une chance minime pour que la France soit touchée”», a rappelé la patronne de la formation politique opposée aux actions du président français.

Elle fait par la suite remarquer qu’il y a une rupture de confiance entre le gouvernement et la population. «Les Français sont déboussolés, ne savent plus à quel saint se vouer. Le gouvernement est le plus gros pourvoyeur de fake news depuis le début de cette crise. Et le responsable de la perte de confiance dans la parole publique», a notamment déploré Marine Le Pen lors de cette sortie médiatique.

Macron, incapable selon Le Pen

Elle a profité de cette tribune pour évoquer l’incapacité du gouvernement actuel à venir à bout de cette crise sanitaire. Elle s’est attardée sur les différents problèmes auxquels est confronté le gouvernement face à cette épidémie. «De la même manière qu’on ne peut soutenir l’indécence de l’entourage du Président qui laisse fuiter que le chef de l’État serait thaumaturge et accomplirait des miracles. Au moment où les infirmières et médecins n’ont pas de masques, où les policiers n’ont pas de masques, où les soignants tombent comme des mouches», a-t-elle poursuivi.

Rappelons qu’avant lui, plusieurs autres responsables politiques avaient critiqué les différentes mesures qui avaient été prises par le gouvernement Macron. Le responsable des Insoumis avait indiqué qu’il y avait un manque de cohérence dans l’application des mesures de restrictions.