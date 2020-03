L’émission ‘’Face à l’info’’ de CNEWS n’est plus diffusée en direct depuis le mois d’octobre de l’année écoulée. Elle est désormais préenregistrée avant d’être diffusée plus tard (en différé). Cela fait suite aux propos du journaliste Éric Zemmour sur le plateau, qui plusieurs fois, avait fait l’objet de dénonciations. Il est reproché au journaliste dans ses propos, d’inciter à la provocation et à la haine raciale. En attendant son entrevue la semaine prochaine sur Télé-loisirs, Christine Kelly, la présentatrice de l’émission s’est prononcée ce jeudi sur la présence de son confrère Éric Zemmour sur le plateau de ‘’Face à l’info. C’était lors de l’avant-première de l’émission ‘’L’interview sans filtre’’, une production de Télé-loisirs. Tout en évoquant les raisons pour lesquelles l’émission n’avait plus été diffusée en direct, la journaliste a aussi évoqué pourquoi son confrère doit être sur le plateau.

« Jamais on n’a coupé des propos » d’Éric Zemmour

Selon Christine Kelly, c’est pour éviter d’éventuels manquements aux règles d’éthiques du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) que ‘’Face à l’info’’ n’est plus diffusé en direct sur CNEWS. « Il y a eu beaucoup de plaintes auprès du CSA. Le comité d’éthique de la chaîne a proposé de faire cette émission en différé pour éviter éventuellement les dérapages … » a confié la journaliste. Pour elle, la liberté d’expression doit permettre à Éric Zemmour de se prononcer sur l’actualité mais « jusqu’à la limite(…) de l’incitation à la haine ». Faisant allusion à la place de la liberté d’expression dans les médias, il était demandé à Christine Kelly si le fait que l’émission soit en différée ne trahit pas les normes de respect de libre expression. À cette question, elle répond que « la liberté d’expression s’arrête aux portes de la loi » et que « Éric a le droit de parler… ». En amont, elle a rassuré son vis-à-vis que « jamais on n’a coupé des propos » du journaliste politique.