L’hécatombe continue en Italie avec la pandémie du Coronavirus. Les dernières informations, ce jeudi, font état de centaines de morts avec des milliers de nouvelles contaminations malgré les mesures de confinement ou de restriction imposées. Mais ce qui a le plus marqué l’esprit des italiens qui espéraient peut-être une bonne nouvelle de la part des autorités est tout au contraire une déclaration du Directeur de l’Institut supérieur de la santé qui indique :«Nous n’avons pas encore atteint le pic, et nous l’avons encore moins dépassé» . Ainsi, le vendredi 27, Silvio Brusaferro indique que le Covid-19 n’a pas encore fait le maximum de victime en Italie, le Bilan pourrait-être bien plus lourd, et préconise le prolongement du délai du confinement.

En effet, l’Italie est actuellement le pays le plus touché par la pandémie et a déjà enregistré 8.215 décès et plus de 80.500 cas confirmés de contamination. Ce bilan effroyable va sans cesse grandissant . Au cours d’une conférence de presse ce vendredi, le Directeur de l’Institut supérieur de la Santé a fait observer que le pic épidémique n’est pas encore atteint mais qu’il y a eu des signes d’un ralentissement dans le nombre des nouveaux cas de contamination. Il a ensuite indiqué que l’évolution de la situation dépendra du respect ou non des mesures de restriction. «Quand le reflux commencera, sa vitesse va dépendre de notre comportement» a-t-il ajouté.

Le prolongement de l’échéance du confinement

Les mesures de restriction notamment le confinement n’a pas encore produit l’effet escompté . Prévue pour prendre fin le 03 avril, l’échéance du confinement pourrait être prolongée. A cet effet, un décret du gouvernement a ordonné le confinement jusqu’au 31 juillet au cas où la situation ne changerait. Le vendredi 27, le bilan est de 1000 morts et porte le nombre de morts depuis le début de l’épidémie à 9.134 décès. Par ailleurs, le gouverneur de Naples a indiqué que sa région « va vivre dans les dix prochains jours un véritable enfer ». L’Italie est bien loin d’en finir avec cette pandémie cauchemardesque de Covid-19.