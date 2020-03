La tension monte entre le gouverneur et l’émir de l’Etat de Kano. Alors qu’il avait été démis de ses fonctions lundi dernier par Abdullahi Ganduje, l’émir de Kano ne s’était pas arrêté en si bon chemin. Lors d’une conférence de presse mardi dernier, Abubakar Mahmoud, ancien président de l’association du barreau nigérian et avocat de l’émir a annoncé que l’ancien monarque prévoit de contester sa destitution et de poursuivre l’affaire en justice. Selon son avocat, c’est une décision « illégale ». Cette fois-ci c’est le numéro 1 du Nigéria qui s’implique dans le dossier, exigeant la résolution immédiate de la crise. À défaut de ne pas aboutir à une réconciliation des deux personnalités de Kano, Muhammadu Buhari avertit de prendre ses dispositions.

Muhammadu Buhari « n’hésitera pas à déclarer l’état d’urgence à Kano… »

L’ancien chef de l’Etat Abdulsalami Abubakar, sur instruction de Muhammadu Buhari avait conduit une délégation qui est chargée de réconcilier Abdullahi Ganduje et Muhammadu Sanusi, l’émir de Kano. Avant les séances de réunions pour la réconciliation, la délégation a rencontré les deux parties pour un dégel de la situation. Dans un rapport, le comité a fait part au président nigérian de l’état actuel de la crise tout en précisant les actions entreprises par le comité pour la résoudre. La réaction de Buhari face au rapport ne s’est pas fait attendre. « Il a immédiatement déclaré qu’un jet présidentiel pourra être mis à leur disposition pour visiter Kano avec un message clair aux deux parties… » a informé le comité. Il a ajouté que le « président n’hésitera pas à déclarer l’état d’urgence à Kano en cas de rupture de la paix ». La mauvaise communication, la nouvelle législation des émirats de l’Etat de Kano, les déclarations publiques de l’émir destitué et la nomination de nouveaux émirs sont entre autres facteurs qui ont favorisé cette crise à en croire le comité.