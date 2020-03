Au Bénin, les candidats aux différents examens sont désormais fixés sur les dates de composition. L’arrêté interministériel qui définit le calendrier national des examens et concours a en effet été publié hier mardi 03 mars 2020.

On retient que les épreuves écrites et orales du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) se dérouleront le lundi 8 et mardi 9 juin 2020. Les épreuves d’Education physique et sportive (Eps) auront lieu le mercredi 10 et jeudi 11 juin. La session des malades se tiendra le lundi 6 et mardi 7 juillet 2020.

Examens de licence en septembre et de master en novembre

Les épreuves du Baccalauréat se dérouleront les 17, 18 , 19 et 20 juin 2020, pour ce qui est de la session normale. La session de remplacement aura lieu du lundi 13 au jeudi 16 juillet 2020. Le Brevet d’études du premier cycle (Bepc) interviendra les 2, 3, et 4 juin 2020.

Il y aura aussi les examens nationaux de licence en septembre et de master en novembre, de même que des concours d’entrée dans les écoles et universités.